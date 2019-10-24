حمدان: مدعو بالعودة الى جذور انتفاضة الليل الساطع وطرد الشبيحة والوصوليين‎

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كتب امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

ندعو بالعودة الى جذور انتفاضة الليل الساطع لبيروت ست الدنيا، وطرد الشبيحة والوصوليين والانتهازيين مرضى الظهور على الشاشات وعابري السبيل من السياسيين ومجالس الثورات على الورق .

التركيز وتوحيد الاهداف المباشرة للانتفاضة من قبل جميع المواطنين وعدم الاكثار من الشعارات والمطولات والمبادرات والطروحات وحصرها في ثلاث:

اولاً: تشكيل حكومة طوارئ بصلاحيات استثنائية محدودة العدد بحيث لا تتجاوز ١٢ وزيراً مشهوداً لهم بالنزاهة والشفافية والاختصاص، مهمتها الوحيدة اعداد قانون انتخابات يرتكز على مبدأ النسبية الكاملة في لبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي ملتزماً بالمادتين ٩٥ و٢٢ في الدستور اللبناني.

ثانياًً: إجراء انتخابات فورية استناداً للدستور للقانون ومن ثم اعادة انتاج نظام رسمي حديث يحفظ حقنا وحق اولادنا العيش في وطن يحلم به شباب الانتفاضة المباركة.

ثالثاً: ان يبادر مجلس القضاء الاعلى بدفع القضاة كل حسب اختصاصه الى استعادة المال المنهوب من اللبنانيين والمقدر بما يفوق ١٢٠ مليار دولار، وذلك بإجرءات قضائية سريعة ضد المسؤولين عن هدر المال العام والمتسبب بالواقع الكارثي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين اللبنانيين، والجسم القضائي سيكون مسؤول عن ذلك امام كل المنتفضين من ابناء الوطن.

إعلموا ايها المنافقون و المزوّرون و شذاذ الافاق والذين يحاولون ركوب موجة الانتفاضة الجارفة ان يوم الحساب آت وسيكون عسيراً وستسألون "من اين لكم هذا ؟" واقاربكم وزبانيتكم .

اما انتم رجال جيشنا الوطني خير الرجال واكرمهم وطليعة اهلكم في الحفاظ على وطننا لبنان حرا سيداً عزيزاً وطناً نهائياً لكل ابنائه .

ستسقط طغمة الفساد والافساد ونهب المال العام.

والانتفاضة مستمرة .