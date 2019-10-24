living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: مدعو بالعودة الى جذور انتفاضة الليل الساطع وطرد الشبيحة والوصوليين‎

24
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
ندعو بالعودة الى جذور انتفاضة الليل الساطع لبيروت ست الدنيا، وطرد الشبيحة والوصوليين والانتهازيين مرضى الظهور على الشاشات وعابري السبيل من السياسيين ومجالس الثورات على الورق .
التركيز وتوحيد الاهداف المباشرة للانتفاضة من قبل جميع المواطنين وعدم الاكثار من الشعارات والمطولات والمبادرات والطروحات وحصرها في ثلاث:
اولاً: تشكيل حكومة طوارئ بصلاحيات استثنائية محدودة العدد بحيث لا تتجاوز ١٢ وزيراً مشهوداً لهم بالنزاهة والشفافية والاختصاص، مهمتها الوحيدة اعداد قانون انتخابات يرتكز على مبدأ النسبية الكاملة في لبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي ملتزماً بالمادتين ٩٥ و٢٢ في الدستور اللبناني.
ثانياًً: إجراء انتخابات فورية استناداً للدستور للقانون ومن ثم اعادة انتاج نظام رسمي حديث يحفظ حقنا وحق اولادنا العيش في وطن يحلم به شباب الانتفاضة المباركة. 
ثالثاً: ان يبادر مجلس القضاء الاعلى بدفع القضاة كل حسب اختصاصه الى استعادة المال المنهوب من اللبنانيين والمقدر بما يفوق ١٢٠ مليار دولار، وذلك بإجرءات قضائية سريعة ضد المسؤولين عن هدر المال العام والمتسبب بالواقع الكارثي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين اللبنانيين، والجسم القضائي سيكون مسؤول عن ذلك امام كل المنتفضين من ابناء الوطن.
إعلموا ايها المنافقون و المزوّرون و شذاذ الافاق والذين يحاولون ركوب موجة الانتفاضة الجارفة ان يوم الحساب آت وسيكون عسيراً وستسألون "من اين لكم هذا ؟" واقاربكم وزبانيتكم .
اما انتم رجال جيشنا الوطني خير الرجال واكرمهم وطليعة اهلكم في الحفاظ على وطننا لبنان حرا سيداً عزيزاً وطناً نهائياً لكل ابنائه .
ستسقط طغمة الفساد والافساد ونهب المال العام. 
والانتفاضة مستمرة .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout