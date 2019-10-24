درغام: كلام الرئيس عون مدخل للخروج من الأزمة وفق الأطر القانونية ولا وجود لشارع ثان

A + A -

لفت عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، الى "أن خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واضح، لجهة المطالبة بمحاسبة الفاسدين دون تلطيهم خلف طوائفهم ومذاهبهم، لأن الفساد لا طائفة له". مشددا خلال حديث صحافي على "ضرورة المحاسبة الفعلية من خلال دعم الحراك للقوانين والمؤسسات الدستورية خصوصا أن التعديل الحكومي يتم وفق الآليات الدستورية والأصول الديمقراطية".

ولفت درغام الى "أن رئيس الجمهورية ركز على استعادة الاموال المنهوبة واقرار القوانين الاصلاحية بدءا من رفع السرية المصرفية. وهنا، لا بد أن ندعو كل الكتل وجميع الناس ليكونوا الشاهد على ذلك، الى جانب ضرورة ان تكون جلسات مجلس النواب علنية ليدرك اللبنانيون مَن يريد هذه القوانين ومَن يرفضها".

ورفض درغام شعار، "كلن يعني كلن"، مشددا على "أننا كنا من اول الذين دعوا الى محاربة كل انواع الفساد من خلال اصدار القوانين اللازمة، هذا الى جانب منع استغلال المناصب والمراكز من اجل الوصول الى الاثراء غير المشروع". لافتا الى "أننا اليوم أمام فرصة تاريخية، قد لا تتكرر، وبالتالي علينا نحن واخوتنا المتظاهرين في الشارع ان نكون شركاء لنصل الى دولة مدنية بلا فساد وهدر واستغلال للمراكز والمال العام".

وحول سؤال عن الخشية من شارع مقابل شارع؟ شدد درغام أن هذا الكلام مرفوض إذ لا يوجد شارع ثاني لان المتظاهرين اليوم هم شارعنا.