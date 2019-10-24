مصارف لبنان تستمر بالإقفال والعمل يقتصر على تأمين الرواتب

A + A -

أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان عن استمرار قرار الإقفال لليوم الثامن على التوالي.

ولفت في بيان له أنه واصل عقد اجتماعاته اليومية لمواكبة التطورات المهمة التي تشهدها البلاد، وأعلن عن إبقاء أبواب المصارف مقفلة اليوم الجمعة، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرق، وحرصا على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته.

وأكدت الجمعية أن عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الحالي من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية.

وشدّدت الجمعية على أولوية وإلحاحية الوصول إلى حل سياسي ناجع للأزمة الراهنة، مطمئنة المواطنين إلى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع.

aawsat