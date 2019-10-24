اعتداء من قبل حزب القوات اللبنانية في استراليا على مناصري التيار الوطني الحرّ

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توضيحاً لما نشر واثير من لغط واقاويل حول الاشكال الذي حصل في مدينـــــة هارس بارك – باراماتا – استراليا مع معالي الوزير الدكتور بيار رفول، يهم مكتب معاليه، وتصويباً للأمور وقطعاً للطريق على المصطادين في الماء العكر، ان يوضح ما يلي:



من ضمن برنامج جولة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور بيار رفول في استراليا كان مقرراً إجراء قداس عن نية لبنان وذلك في كنيسة سيدة لبنان في مدينة هارس بارك- باراماتا في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الواقع فـــــي 24-10-2019.



في الموعد المذكور واثناء القداس، الذي ترأسه سيادة راعي ابرشية سدني استراليا للموارنة المطران طربيه وبوجود معالي الوزير وحشد من المؤمنين والمناصرين للتيار الوطني الحر في الكنيسة المذكورة تفاجأ الجميع بعدد من مناصري القوات اللبنانية خارج الكنيسة يطلقون السباب والشتائم للعهد ولمعاليه وللتيار الوطني الحر تنفيذاً لخطة شيطانية ممنهجة ومعدة مسبقة وغير منفصلة عن تحركات قطاع الطرق في لبنان من جماعة القوات اللبنانية، الامر الذي دفع بعد إجراء الاتصالات اللازمة بالسلطات الأمنية في مدينة هارس بارك الى تطويق المكان وابعاد المشاغبين، وقد انتهى هذا الاشكال المفتعل كالعادة من مناصري القوات اللبنانية دون حصول او وقوع أية إصابات.



