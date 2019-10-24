تعليق بكركي على كلمة الرئيس عون!

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اصدر المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي – بكركي، البيان الآتي:

رحّب غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي خاطب فيها اللبنانيين بوضوح وصراحة واضعًا اصبعه على جرح معاناتهم وواصفًا الشعب اللبناني بالشعب “الحيّ القادر على التغيير”.

واذ أثنى على دعوة فخامة الرئيس لفتح حوار بناء مع المتظاهرين، ابدى غبطته ارتياحه لوعد فخامته للشعب اللبناني بمحاربة الفساد، انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، استعادة الاموال المنهوبة والمحاسبة، رفع السرّية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام واللامركزية الادارية، آملاً بتعاون المعنيين مع فخامته لتحقيق ذلك.

وأيّد البطريرك الراعي كلام الرئيس عون حول “ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الاصول الدستورية المعمول بها”، الامر الذي لاقاه فيه دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري.

وفي هذا السياق يشدد غبطته على ان المطلوب اليوم هو حكومة مصغرة حيادية كفوءة تنقذ لبنان وتولّد الثقة لدى المواطنين لافتًا الى ان الحركة الشعبية ومطالبها المحقّة بدأت تعطي ثمارها.