في القضاء: محامون يدعون على الوزراء المتعاقبون منذ 1990

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تقدم المحامون الياس جريس خليل،ندى دبور،سعيد علامه وخليل بو حاطوم بشكوى الى جانب النيابة العامة التمييزية سُجلت تحت الرقم 7147/م/2019 ضد وزراء الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه بجرائم إختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني المقيم والمغترب.

وتحت الرقم 1296/2019 سجل المحامون الأربعة إستدعاء قُدم الى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى "للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما ترونه مناسبا والعمل على متابعة كافة التحقيقات المطلوبة في الشكوى المرفقة ربطاً."