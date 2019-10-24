رئيس الجمهورية استقبل السفير الفرنسي وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه Bruno Foucher ترافقه المستشارة الاولى في السفارة السيدة سالينا غرونيه -كاتالونو Salina Grenet- Catalano ، حيث تم عرض الاوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة. ونقل السفير فوشيه الى الرئيس عون اهتمام بلاده بالمستجدات ومتابعتها عن قرب.

وشرح الرئيس عون للسفير فوشيه الموقف من الاحداث الراهنة والجهود المبذولة لمعالجتها.

ممثل الامين العام للامم المتحدة

كذلك، استقبل الرئيس عون المنسق العام للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي نقل اليه موقف مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان من الاحداث الجارية، والدعوات التي صدرت من اعضاء هذه المجموعة.