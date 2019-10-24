living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة المهن الحرة: لتسهيل المرور على الطرقات الرئيسة لتمكين العاملين في قطاعات المهن الحرة من القيام بواجباتهم

24
OCTOBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مواكبة للمرحلة التاريخية التي يعيشها لبنان، عقد نقباء المهن الحرة  اجتماعا استثنائيا عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس 24 تشرين الاول 2019 في بيت الطبيب – فرن الشباك، حضره كل من  نقيب المحررين الاستاذ جوزيف القصيفي ، نقيب اطباء الاسنان الدكتور روجيه ربيز،نقيبة أطباء الاسنان في الشمال الدكتورة رلى ديب خلف، نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين، نقيب المهندسين الاستاذ جاد تابت، نقيب خبراء المحاسبة المجازين الاستاذ سركيس صقر، ونقيب الطوبوغرافيين الاستاذ جهاد بطرس، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، واصدروا بنتيجته البيان الآتي: 
 
1- يثمن النقباء الحراك الشعبي المطلبي السلمي الذي يعم مختلف المناطق اللبنانية تحت الراية اللبنانية الوطنية الموحدة، والنابع من الشعور بالحرمان والجوع والبطالة وانعدام الثقة بالطبقة السياسية، والمطالب بتغييرها وتحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الاموال المنهوبة وتفعيل اجهزة الرقابة ومحاسبة الفاسدين، وتوفير فرص العمل، وتكريس استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين، وكل من يتولى مسؤولية عامة.
2- يحيي المجتمعون الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الساهرة على امن التظاهرات وأمان المتظاهرين والمواطنين .
 
3- يُجمع النقباء على أحقية المطالب الشعبية، وحق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن الرأي، ويؤكدون وقوفهم الى جانب الناس حتى تحقيق اهدافهم ونيل حقوقهم. ويناشدون في الوقت ذاته المتظاهرين تسهيل المرور على الطرقات الرئيسة لتمكين العاملين في قطاعات المهن الحرة من القيام بواجباتهم، خصوصا انها واجبات حيوية انسانية تتصل بمعاناة الناس اليومية وقضاء حاجاتهم كما تمكين انتقال الدواء والمواد الاساسية ولا سيما المواد الغذائية والمحروقات  كما واحترام عمل الصحفيين والاعلامين والمصورين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لهم. 
 
4- يناشد المجتمعون المتظاهرين التحلي باخلاق الخطاب السياسي وعدم التعرض للمسؤولين بالشخصي، واحترام المواقع الرئاسية حفاظا على هيبة الوطن والدستور والدولة. 
 
5- ان على النقابات دورا اساسيا في مرحلة النهوض وإعادة البناء وأستعادة ثقة المواطنين بالدولة والمؤسسات وهذه دعوة لنا جميعا التزاما منا بواجبنا تجاه وطننا ومواطنينا ،
 
ويعتبر النقباء انهم في حال انعقاد دائم لمواكبة الاحداث واعادة صوغ دورهم وهو دور ريادي ومسؤول في وطن نحلم به جميعا . وقد أبلغ نقيب المحامين الاستاذ أندريه الشدياق ونقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي موافقتهما على مضمون البيان.   
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout