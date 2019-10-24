نقابة المهن الحرة: لتسهيل المرور على الطرقات الرئيسة لتمكين العاملين في قطاعات المهن الحرة من القيام بواجباتهم

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مواكبة للمرحلة التاريخية التي يعيشها لبنان، عقد نقباء المهن الحرة اجتماعا استثنائيا عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس 24 تشرين الاول 2019 في بيت الطبيب – فرن الشباك، حضره كل من نقيب المحررين الاستاذ جوزيف القصيفي ، نقيب اطباء الاسنان الدكتور روجيه ربيز،نقيبة أطباء الاسنان في الشمال الدكتورة رلى ديب خلف، نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين، نقيب المهندسين الاستاذ جاد تابت، نقيب خبراء المحاسبة المجازين الاستاذ سركيس صقر، ونقيب الطوبوغرافيين الاستاذ جهاد بطرس، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، واصدروا بنتيجته البيان الآتي:

1- يثمن النقباء الحراك الشعبي المطلبي السلمي الذي يعم مختلف المناطق اللبنانية تحت الراية اللبنانية الوطنية الموحدة، والنابع من الشعور بالحرمان والجوع والبطالة وانعدام الثقة بالطبقة السياسية، والمطالب بتغييرها وتحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الاموال المنهوبة وتفعيل اجهزة الرقابة ومحاسبة الفاسدين، وتوفير فرص العمل، وتكريس استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين، وكل من يتولى مسؤولية عامة.

2- يحيي المجتمعون الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الساهرة على امن التظاهرات وأمان المتظاهرين والمواطنين .

3- يُجمع النقباء على أحقية المطالب الشعبية، وحق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن الرأي، ويؤكدون وقوفهم الى جانب الناس حتى تحقيق اهدافهم ونيل حقوقهم. ويناشدون في الوقت ذاته المتظاهرين تسهيل المرور على الطرقات الرئيسة لتمكين العاملين في قطاعات المهن الحرة من القيام بواجباتهم، خصوصا انها واجبات حيوية انسانية تتصل بمعاناة الناس اليومية وقضاء حاجاتهم كما تمكين انتقال الدواء والمواد الاساسية ولا سيما المواد الغذائية والمحروقات كما واحترام عمل الصحفيين والاعلامين والمصورين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لهم.

4- يناشد المجتمعون المتظاهرين التحلي باخلاق الخطاب السياسي وعدم التعرض للمسؤولين بالشخصي، واحترام المواقع الرئاسية حفاظا على هيبة الوطن والدستور والدولة.

5- ان على النقابات دورا اساسيا في مرحلة النهوض وإعادة البناء وأستعادة ثقة المواطنين بالدولة والمؤسسات وهذه دعوة لنا جميعا التزاما منا بواجبنا تجاه وطننا ومواطنينا ،

ويعتبر النقباء انهم في حال انعقاد دائم لمواكبة الاحداث واعادة صوغ دورهم وهو دور ريادي ومسؤول في وطن نحلم به جميعا . وقد أبلغ نقيب المحامين الاستاذ أندريه الشدياق ونقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي موافقتهما على مضمون البيان.