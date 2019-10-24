ادكار طرابلسي: هناك محاولة لحرف الحراك عن قدسية مطالبه

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي انه "نحن ضد أي ديكتاتورية، نريد بلدا فيه مناخات من الحرية"، معتبرا انه "هناك هبوطا للاعلام في لبنان، وما يحصل في الشارع ليس لصالح القوات اللبنانية".



ولفت في حديث للـ "otv" إلى ان "هذا الحراك هو حراك شعب متألم لم يعط حق ان يعبر عن ألمه"، معتبرا ان "المحطات التلفزيونية يجب ان تعطي الكلام للجميع". وقال: "هناك محاولة لحرف الحراك عن قدسية مطالبه".



وأشار إلى ان "القوات سعت بكل جهد بالسنوات الماضية لتلميع صورها، وكل تعبها لتلميع هذه الصورة ذهب بهذين الهيومين". وحذر القوات قائلا: "انتبهوا، هذا استنزاف من رصيد القوات بوجدان الناس".

وقال طرابلسي: "مطالب الحراك هي مطالبنا وان بقيت الحكومة أو شكلت حكومة جديدة سنشهد ديناميكية جديدة بالعمل الحكومي والسياسي ولن نقبل بعد اليوم بالمماطلة بتحقيق الاصلاحات والناس الى جانبنا في هذا الأمر. واذا يحبون شخص جبران باسيل او لا يحبون جبران باسيل، فالرجل انجز اصلاحات بقدر 10 وزراء ونذكر أن التيار بصلب تكوينه وايدوليجيته يريد انشاء الدولة المدنية ومن الطبيعي أننا سنشهد تغيير بالتكوينة السياسية".

وشدد نائب بيروت أن اليوم العمل يجب أن يكون لتطوير النظام، ويجب تأمين الإنتاجية بالحكم وأضاف "ليتفضلوا ويكشفوا حسابات المؤسسات الإعلامية فهناك العديد من علامات الإستفهام".



وختم أن هناك أشخاص فعلا يحتجون لتحقيق المطالب الإقتصادية لكن هناك من يستغل هذا الأمر وتسأل عن عدم نزول قوى الأمن الداخلي يطرح العديد من علامات الإستفهام وقال "المطلوب من الوزيرة الحسن التي نحترم ونقدر، عدم التفريق بين قوى الأمن الداخلي والجيش والجيش والمواطن".