اوتوستراد المتن الساحلي ما زال مقطوعاً بالاتجاهين

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن اوتوستراد المتن الساحلي ما يزال مقطوعا بالاتجاهين لليوم الثامن على التوالي في محطات عدة من ضبيه الى الدورة.



كما اشارت الوكالة الى ان الأوتوستراد في جل الديب مقطوع بالاتجاهين وهي النقطة المركزية للتجمع التي شهدت امس محاولات عدة للجيش لفتحها، وبقي المعتصمون طيلة الليل في الساحة رغم الأمطار وباتوا ليلتهم في خيم نصبوها وسط الأوتوستراد وبدأت اعدادهم تتزايد في الصباح مع الاصرار على البقاء في الساحة حتى تحقيق مطالبهم.



اما الطرقات الداخلية المقطوعة فهي مزرعة يشوع التي شهدت ليلا توترا بين شبان من المنطقة والمتظاهرين، بعبدات المتن السريع، المكلس المنصورية.



اشارة الى ان الطريق البحرية المحاذية للاوتوستراد الساحلي سالكة.