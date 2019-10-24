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اشارت غرفة التحكم المروري الى وضع الطرق صباح اليوم الخميس في 24 تشرين الاول، في اليوم الثامن للتظاهرات في لبنان، الى ان "طريق الناعمة خلدة بيروت مقطوعة، بينما طريق عرمون التيرو وصولا الى الاشرفية سالكة.

حالة الطرقات في المناطق:

الطرقات المقطوعة من المدخل الشمالي:

ساحة النور - جسر البالما - المنية - البداوي - البترون - جبيل - البوار - العقيبة - الصفرا – غزير - الذوق.

الطرقات المقطوعة من المدخل الجنوبي:

كفر رمان - حبوش - صيدا - الجية - مفرق برجا - الناعمة - خلدة الاوتوستراد والبحري

- الطرقات المقطوعة من البقاع باتجاه بيروت:

- مفرق قب الياس - جديتا - سعدنايل – ضهر البيدر - مفرق العبادية - عاليه - صوفر.

الطرقات المقطوعة ضمن بيروت:

اوتوستراد الضبية - جل الديب - ساحة ساسين - جسر الرينغ - الشفروليه - المنصورية - المكلس - الصيفي -اوتوستراد الرئيس الهراوي .