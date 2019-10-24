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عناوين الصحف ليوم الخميس 24 تشرين الأول 2019

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 البناء: أردوغان يؤكد اتفاق سوتشي على تسلّم الجيش السوري الأمن حتى الحدود... مع الانسحاب الكردي

التعديل الوزاري لن يُبحث قبل بتّ استقالة وزراء القوات... وكله مؤجل لما بعد فتح الطرق
مواجهات مع الجيش بعد تهرّب الداخلية... وعون يتحدّث اليوم... وبري لقيام الدولة المدنية

 

 


الأخبار: الحراك مهدّد: القمع أو الخطف
لائحة أسماء أصحاب القروض: ميقاتي وقضاة وأثرياء

 

 


اللواء: أسبوع على آلام الإنتفاضة: مخارج عاجلة أو إنزلاق إلى المواجهات الأهلية!
المتظاهرون يحتمون بالجيش.. والمصارف ماضية بالإقفال والإنقسام يَضرب القضاء

 

 

 

النهار: انتفاضة الغضب- ما نعيشه انتفاضة شعبية لا عصياناً مدنياً... الحلّ في تأمين الانتقال السلمي

 

 

 


الجمهورية: مخاوف من "صدامات مفتعلة"

 

 

 

الديار: الرئيس نجيب ميقاتي أول رأس فساد أمام القضاء.. والسياسة تعمل على لفلفة الموضوع
الأموال المسلوبة في عمليّة واحدة مليار و200 مليون دولار لقروض سكنيّة عير شرعيّة
الحريري يضغط على القضاء لعدم مُحاكمة ميقاتي والقاضي جورج رزق يُريد التحقيق لأنها من صلاحيّاته

 

 

 

the daily star: Uprising enters second week

 

 


l'orient le jour: Le remaniement ministériel buterait sur le refus du président

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