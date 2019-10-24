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أسرار الصحف ليوم الخميس 24 تشرين الأول 2019

24
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2019
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أمنية إنّ الحزب المستقيل من الحكومة يقوم بتعبئة عامة وتنظيم انتشار وتموضع بصيغة توحي بنية تحرك له طابع غير سلمي، وربطت المصادر بين الساحات التي واجهت الجيش اللبناني وهذه التعبئة، وتساءلت عن وجود قرار سياسي لا بدّ من استكشاف أبعاده للتعامل معه بحجم ما يخفيه وليس ما يظهره، وهذا هو سبب توقف الجيش عن متابعة مهمته في بعض الساحات…

 

كواليس

قالت مصادرتركية إنّ التسليم بسقوط الأميركي كشريك في ترتيبات الوضع في سورية وباعتبار الدولة السورية الشريك الوحيد عبر الحدود بات محسوماً لدى الرئيس التركي بعدما سمع من الرئيس الروسي كلاماً واضحاً بأنّ الجيش السوري سيواصل تقدّمه، وأنّ روسيا تسانده في كلّ خطواته، داعياً للوصول إلى تفاهم يضمن انتشاراً توافقياً للجيش السوري ويضمن الأمن التركي…

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم يستبعد مصدر لبناني دوراً لدولة كبرى في احتواء التصعيد، بعد التدخلات «الايجابية» في دولة مجاورة!


غمز
يدور خلاف قوي داخل أطراف السلطة حول كيفية التعامل مع حركة الاحتجاج في الشارع.


لغز
طلبت قيادات وكادرات في تيّار بارز من رئيسه الاستقالة دون تردّد منعاً لتداعيات، إذا تعذر الإصلاح المقترح من قبله.

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