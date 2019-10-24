وهاب يرد على شقير !

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غرد وهاب على تويتر قائلاً :" محمد شقير كان عندي ناس ما فضيت رد عليك بكير رغم انو الرد عليك بيهيني أكتر حرامي ووقح وتمساح وبلا كرامة ما إختلفنا بس كذاب كمان هالقد مش معقول أنا من ٤ سنين قلت عنك سرقت غرفة التجارة لأن دفعت ترميم ٨ ملايين دولار عالبناية دخلت صديق مشترك طلب إستقبلك تا توضحلي

بعدين يا بسين إنت عبتحكي عن أسعار الناس دول وملوك صراميهن قد راسك حاولو يسعروني ما قدرو بعد ناقصني إنت يا جوعان يا تاجر الشوكولا إلي ما بيشبع تا جايبك معلمك علاء الخواجا تسرق الناس

رجل إذا ضرب الحذاء برأسه

صاح الحذاء بأي ذنبٍ أُضربُ"