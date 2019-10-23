توضيح لبلدية النبطية حول الاشكال مع المحتجين أمام السراي

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أوضحت بلدية النبطية، في بيان، ملابسات الإشكال الذي حصل اليوم، مع المحتجين قرب سراي النبطية الحكومي، اشارت الى انه "توضيحا لما حدث اليوم، فإننا وبعد مرور أسبوع على انطلاق الحراك الشعبي الذي أيدناه واحتضناه ومع وقوفنا الى جانب المعتصمين ودعمهم، رغم انهم في اليوم الأول اعتدوا على مبنى البلدية والأملاك العامة ومواقف السيارات، فإن الاستمرار في اقفال السوق التجاري والذي هو قلب المدينة والذي تتركز فيه كل حركتها التجارية والطريق الرئيسي في المدينة، وبعد ان ارتفعت الأصوات من قبل أصحاب المحلات وجمعية التجار، ورغم كل المحاولات المتكررة من قبلنا مع المسؤولين عن هذا الحراك على مدى الأيام الماضية، والطلب منهم الاستمرار في باحة السراي وفتح الطريق أمام حركة الناس والأهل من أجل تأمين لقمة عيشهم، لكنهم أصروا على موقفهم في اقفال الطريق، وبالتالي شل الحركة التجارية، ورغم كل الاتفاقات المتكررة التي كانت تتم معهم وكانوا ينقضونها دائما، لذلك وبعد ان ارتفعت الأصوات في المدينة مطالبة بفتح الطريق وإعادة الحياة إلى السوق التجاري، تحركت شرطة البلدية اليوم وأزالت العوائق من الشارع العام واعادت فتح الطريق، وبالتالي السوق التجاري.

وهنا امام ما حدث، لا بد أن ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والاحداث بكل امانة ومهنية، وندعو في الوقت ذاته الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بواجبهم بفتح الطريق وإلا سنضطر كما اليوم، للقيام بذلك حفاظا على مصالح أهلنا في مدينة النبطية".