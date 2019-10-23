مخزومي: الفساد في العمل السياسي والشأن العام تخطى كل المستويات

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دعا رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان اليوم، "جميع النواب الذين هم من خارج المنظومة السياسية إلى ترك تكتلاتهم"، مؤكدا أن "الفساد في العمل السياسي والشأن العام قد تخطى كل المستويات، وفتك الفساد والفاسدون بالوطن وبحياة المواطن بكل نواحيها، مما جعل وطن الأرز جحيما مفتوحا".

وقال: "أمامنا اليوم مشهدان مختلفان، الأول منظومة فاسدة تمعن في التدمير والتخريب والفساد، والثاني ينبض بالحياة والحرية ويعشق الوطن والشعب ويريد بناء الدولة القوية القادرة التي هي أساسا من رحم الشعب".

واضاف: "انطلاقا من إيماننا بشعب لبنان وطاقاته الجبارة، ندعو جميع النواب الذين هم من خارج المنظومة السياسية التي استولت على لبنان إلى المبادرة فورا إلى ترك تكتلاتهم والاجتماع لنعمل معا ومع اللبنانيين الأحرار الذين يقومون بأروع ثورة في تاريخنا الحديث لبناء دولة حقيقية".