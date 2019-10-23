شركة "طيران الشرق الاوسط" تنفي!

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اعلنت ادارة "طيران الشرق الاوسط"، في بيان اليوم، انه "يتم التداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة الشركة قد هددت الموظفين الذين يشاركون بالتظاهرات بالطرد من الخدمة أو ما شابه".



اضافت: "يهم إدارة الشركة أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا إذ أن الشركة تحترم حرية التعبير. غير أن هناك تعميما سابقا في العام 2017 وآخر مطلع العام 2019 ينص على احترام التعبير شرط عدم الاساءة الى الرموز الدينية والسياسية وذلك حفاظا على مصلحة الشركة والعائلة الواحدة داخل الشركة وذلك تفاديا لأي سوء تفاهم ممكن أن ينتج عن ذلك. لذا اقتضى التوضيح".