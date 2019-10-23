إتصال بين الرئيس عون والبطريرك الراعي.. وهذا ما جاء فيه!

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اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتداول معه في مضمون البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان بمشاركة البطاركة الارثوذكس. ونوه الرئيس عون بمضمون البيان وبالدعوات التي اطلقها الكاردينال الراعي.



وهذا الاتصال هو الثاني في خلال 24 ساعة ، بعد اتصال حصل الليلة الماضية بين الرئيس عون والبطريرك الراعي، وبعد زيارة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الى بكركي صباح اليوم، في اطار التشاور بين بعبدا وبكركي.