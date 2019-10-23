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مجددا يكرر النمور-رفاق داني شمعون الدعم المطلق للتحرك الشعبي النظيف ومطالبه المعيشية المحقة.

نحن جزء من هذا الشعب الذي يعاني ما يعانيه من بطالة وغلاء معيشة وأوضاع سيئة على المستويات كافة.

الا اننا ننبه من محاولات البعض استعمال الاهداف المعيشية للتحرك المدني الشعبي العفوي لتحويله الى فوضى عارمة وارباك واضح للمواطنين الابرياء ومنعهم من الوصول الى المستشفيات والصيدليات والافران ورؤية عائلاتهم وتدبير امورهم الحياتية.

لذلك نحن نطالب البعض بعدم عرقلة الجيش اللبناني لكي يستطيع تأدية واجبه بتسهيل أمور وحريات الناس وتنقلاتهم بامان والحفاظ على كرامتهم.

لقد اثبت الجيش حرصه كل الحرص على حرية وأمن جميع اللبنانيين لأي جهة انتموا.



حمى الله لبنان واللبنانيين