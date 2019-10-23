موارنة من أجل لبنان: "بيان بكركي يشكّل خريطة طريق يجب التوقف عندها وقراءتها بايجابية وتعاون للخروج من الأزمة الراهنة"

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اصدر "تجمّع موارنة من أجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان بياناً أثنى فيه على موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عقب الاجتماع الروحي في بكركي، معتبراً ان "بيان بكركي يشكّل خريطة طريق يجب التوقف عندها وقراءتها بايجابية وتعاون للخروج من الأزمة الراهنة".

واعتبر التجمّع ان بكركي "اثبتت مرة جديدة ما هو معروف عنها انها بوصلة وطنية في الأزمات، وحريصة على الحفاظ على المؤسسات الدستورية ومنع انزلاق البلاد في مسارات خطيرة قد تضرب هوية لبنان وتعدديته".

واعتبر التجمّع ان "على السلطتين التنفيذية والتشريعية الشروع بتنفيذ لائحة الاصلاحات المقرة والتي تشكّل خطوة اولى ايجابية".وضم التحمّع صوته الى صوت بكركي في "دعوة المتظاهرين للتوافق في ما بينهم على من يتحاور باسمهم مع الجهات المعنية للوصول الى حلول"، داعياً الشعب الى "منع استغلال صرخته وتحويلها الى حركة انقلابية ولا بد من احترام حرية التنقل للشعب اللبناني لتأمين حاجاته".