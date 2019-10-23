ما هي الطرقات المقطوعة اليوم؟

أفادت غرفة التحكم المروري أن:
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زغرتا:
- زغرتا الكورة
- نورث المهنية
- مرياطة اردة
- الضنية
- اوتوستراد المنية والبحرية
الطرقات المقفلة ضمن زحلة:
- مفرق قب الياس
- جديتا
- المصنع راشيا
- زحلة المنارة
- ترشيش زحلة
الطرقات المقطوعة ضمن عاليه:
مستديرة عالية
بحمدون
رويسات صوفر
مدخل جسر المديرج-صوفر
الطرقات المقطوعة ضمن بعلبك:
- الجبلي
- الهرمل جسر العاصي جزئي
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس:
- البداوي
- ساحة النور
- جسر البالما
- انفة
- شكا
- البترون
- اشارة كفرعقا
-اشارة اميون
- الهري طلعة الجزائري
- كوسبا
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا :
- البيرة برقايل
- الحمرا العبدة
- دجال برقايل
- سنديانة
- محطة ابو ضاهر حلبا
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق النبطية:
- مستديرة كفررمان
- حبوش
طريق صيدا بيروت مقطوعة محلة:
- الجية اوتوستراد والبحري
- مفرق برجا
- الناعمة
-انفاق المطار
طرقات مقطوعة ضمن نطاق المتن الشمالي :
- الضبية
- جل الديب
- جسر الدورة
- تقاطع الاتحاد
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونيه:
- البوار
- العقيبة
- الصفرا
-ذوق مكايل
- جعيتا
-عشقوت
-نهر الكلب
- قطع السير على اوتوستراد السعديات بالاتجاهين
- قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين