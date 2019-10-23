عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 تشرين الأول 2019

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الأخبار: يسقط حكم الدولار

البناء: الأسد مع الجيش في إدلب مهاجماً لصوصية أردوغان... وقمّة روسية تركية للعودة لاتفاقية أضنة

شائعات عن تعديل حكومي... والحريري لأولوية تطبيق الورقة الإصلاحية

الجيش يفتح بعض الطرقات... والامتحان مستمرّ... والحراك نحو المصرف المركزيّ

اللواء: «العناد السياسي» يُفاقِم الإحتجاجات.. وخطوات كبيرة خلال أيام

إتفاق بين الحريري وحزب الله على تقليص الحكومة.. والعُقدة في بعبدا

النهار: زيادة الضرائب فجّرت الشارع... فهل تكفي المعالجة من دون خطة شاملة؟



الديار: لليوم السادس الثورة الشعبيّة مُستمرّة رغم إقرار ورقة الإصلاح الإقتصادي

المتظاهرون يُطالبون برحيل الحريري.. وعون يرفض إبعاد الوزير باسيل عن الحكومة

الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُحذران لبنان من استعمال القوة ضدّ المتظاهرين السلميين



الجمهورية: الانتفاضة تتجاوز ورقة الحكومة

the daily star: Pressure mounts for a change in govt



?l'orient le jour: Le remaniement ministériel, premier pas sur la voie d’une solution