أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 تشرين الأول 2019

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اللواء: أسرار



همس

ذكَّرت مصادر دبلوماسية دولية مسؤولين لبنانيين بأنها سبقت وقدمت النصائح لهم بضرورة الإسراع بإنجاز الإصلاحات، لقطع الطريق على ما يجري اليوم.



غمز

تشكّلت قيادة من مدنيين وعسكريين متقاعدين، لإدارة حركة الاحتجاجات، ويجري التكتم على إعلان أسمائها لتجنب الخلافات.



لغز

يجري التدقيق عن طبيعة الجهات الدينية التي تحرّكت في المناطق الشيعية، بالمقارنة مع تحركات العراق قبل أقل من شهر.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر روسية إعلامية رافقت قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان إنّ انتشار الجيش السوري كان محور المباحثات التي توّجت باتفاق يضمن ذلك مع دوريات مشتركة للشرطة العسكرية لكلّ من روسيا وتركيا لفترة مؤقتة يتمّ خلالها التحضير لإجتماع سوري تركي روسي يمهّد اعتماد اتفاقية أضنة كطريق الوحيد لضمان أمن الحدود…

خفايا

كشفت مصادر في الحراك الشعبي عن وجود سباق بين مشروعين داخل الحراك… واحد يريده شعبياً تقشفياً يقوم تمويله على مقدّرات المشاركين ويوظف التواجد في الساحات للنقاشات والاستماع للخبراء حول القضايا المالية والقانونية، ومشروع آخر للاعتماد على تمويل خارجي مجهول المصادر في أغلبه على شكل تجهيزات ووجبات وفرق فنية، ويريد ملء الوقت بالترفيه الاحتفالي معتبراً ذلك جاذباً للمشاركين…

الجمهورية: أسرار



ضغط لإبقاء هذا القطاع مقفلاً

يضغط مرجع وفريقه السياسي على إحدى القطاعات الهامة في البلد لإبقاء هذا القطاع مقفلاً بخلفية الضغط على الناس للخروج من الشارع لعدم تمكُّنهم من الإستمرار أكثر.

جهات دبلوماسية تحصل على آراء بعض الخبراء

أسرعت جهات دبلوماسية للحصول على آراء بعض الخبراء الإقتصاديين في سلسلة التدابير التي أعلنت عنها الحكومة وتقدير مدى جدّيتها خصوصاً أنه كان بالإمكان اتخاذها منذ سنوات.

السلطة تمعن في ممارسة المحاصصة والمحسوبيات

قالت أوساط سياسية إنه رغم المطالبة باستقالة الحكومة ما زالت السلطة تمعن في ممارسة المحاصصة والمحسوبيات في التعيينات غير الملحّة في هذا الوضع بالذات.