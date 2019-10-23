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فيما يتوقع يبقى الحراك في الأيام المقبلة، تشير المعلومات الى ان الحكومة لن تستقيل وهي تحظى بدعم أوروبي وأميركي، وهذا تظهّر امس، بمواقف سفراء دول الدعم فضلاً عن بيان الخارجية الفرنسية، معتبرة ان استقالة الحكومة لن تكون في مصلحة احد في الوقت الراهن، مع اشارة مصادر متابعة الى ان الجيش سوف يبدأ منذ اليوم بفتح بعض الطرقات لتسيير أمور المواطنين.

ولفتت المصادر الى المصارف من الصعب جداً ان تفتح أبوابها قبل حصر التظاهرات في ساحات وتجمعات محددة. ومع ذلك اشارت المصادر الى ان المشهد يبقى ضبابياً حيال المرحلة المقبلة خاصة أن رهان بعض المكونات الحكومية عن انقسام الشارع بعد كلمة الحريري، كان خائباً.