اتحاد بلديات كسروان ينفي كذبة جديدة

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تسري إشاعة منذ بعض الوقت ضمن رسالة نصية على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها ان بلديات كسروان تعلن العصيان المدني وتقفل الطرقات الرابعة فجرا في عدد من المدن والقرى الكسروانية .

يرجى منكم التعميم والإعلان ان "مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح " هو الوحيد الناطق باسم هذه البلديات مجتمعة ، وان مجلسنا لم يجتمع ولم يتخذ هكذا قرار .

وأننا اذ نؤكد على صحة المطالب بمكافحة الفساد ومحاكمة المرتكبين وإصلاح الأوضاع المتردية بشكل جذري وسريع ، نرفض الممارسات الشاذة وقطع الطرقات على المواطنين للعراضة من بعض الباحثين عن دور او منصب جديد وحصر المواجهات مع الفاسدين في السلطة والتعبير عنه في الساحات حيث يقتضي وحيث يجدي هذا الأمر نفعاً.

الشعب مصدر السلطات

وكرامة المواطن فوق كل اعتبار.

رئيس اتحاد بلديات كسروان

جوان حبيش