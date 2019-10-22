living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتحاد بلديات كسروان ينفي كذبة جديدة

22
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسري إشاعة منذ بعض الوقت ضمن رسالة نصية على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها ان بلديات كسروان تعلن العصيان المدني وتقفل الطرقات الرابعة فجرا في عدد من المدن والقرى الكسروانية .
يرجى منكم التعميم والإعلان ان "مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح " هو الوحيد الناطق باسم هذه البلديات مجتمعة ، وان مجلسنا لم يجتمع ولم يتخذ هكذا قرار .
وأننا اذ نؤكد على صحة المطالب بمكافحة الفساد ومحاكمة المرتكبين وإصلاح الأوضاع المتردية بشكل جذري وسريع ، نرفض الممارسات الشاذة وقطع الطرقات على المواطنين للعراضة من بعض الباحثين عن دور او منصب جديد وحصر المواجهات مع الفاسدين في السلطة والتعبير عنه في الساحات حيث يقتضي وحيث يجدي هذا الأمر نفعاً.
الشعب مصدر السلطات
وكرامة المواطن فوق كل اعتبار.
رئيس اتحاد بلديات كسروان
جوان حبيش

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout