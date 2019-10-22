عطالله: يقولون يريدون وجوه جديدة.. هل والدي كان وزيرا؟

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لفت وزير المهجرين غسان عطالله إلى أن "الناس يقولون أنهم يريدون وجوه جديدة في الحكومة، هل والدي كان وزيرا، هل أهل وزيرة الطاقة ندى بستاني أو وزير الاقتصاد منصور بطيش كانوا في الحكم؟"، مشيرا إلى أن "الناس يطالبون بحكومة جديدة ولكن النظام اللبناني انتج مجلس نواب الذي أنتج حكومة والتي إذا سقطت سيعمد نفس مجلس النواب إلى انتخاب نفس الحكومة".

وفي حديث تلفزيوني، أكد عطالله "إننا لن نقبل بـ"زعران" يغلقون الطرقات باسم المطالبة بمحاربة الفساد والنظام الجديد والسلطة الجديدة"، مشيراً إلى أنه "على الناس ان تقرأ الارقام ونحن دخلنا إلى السلطة عام 2009 أي من 10 سنوات لا من 30 سنة ومن يريد معرفة الاسباب في عدم المعالجة يمكن أن نشرح لهم أين تمت عرقلتنا وفي أي ملفات ومن قام بهذه العرقلة".