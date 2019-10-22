النائب بانو: لولا هذا الحراك الشعبي، لما كنا شهدنا مقررات ووعود بتحقيق مطالب حياتية أساسية

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النائب العميد انطوان بانو: انسجاماً مع ضميري الوطني واحتراماً لكرامات ملايين اللبنانيين الذين افترشوا الطرقات موحّدين صفوفهم تحت راية العلم اللبناني، أحيّي الانتفاضة الصلبة التي حقّقها هؤلاء. فلولا هذا الحراك الشعبي، لما كنا شهدنا مقررات ووعود بتحقيق مطالب حياتية أساسية لم تتحقّق على مرّ ثلاثة عقود كانت فيها الطبقة السياسية الحاكمة منشغلة بعقد الصفقات المشبوهة وقبض العمولات والسمسرات. صرختكم هي صرختنا، ووجعكم هو وجعنا.

ولكن، حبذا لو بقيت هذه الصورة الراقية والحضارية تخيّم على مشهد التظاهرات لو لم تندسّ أطراف مأجورة وقطّاع طرق في صفوف المتظاهرين السلميين. اعتداء على الناس، قطع طرقات، استغلال للوقائع، إعاقة لحرية التنقّل، قمع للحريات، تشويه للحقائق، وممارسة الترهيب والوعد والوعيد لغايات ما هي إلا الرغبة في التعطيل والعرقلة والحرتقة.

هل يعتقد هؤلاء أنّ شريعة الغاب باتت هي القانون الذي يحكم لبنان؟

سقط القناع وانكشفت وجوههم الماكرة، وبات رهانهم خاسراً، فحاضرهم مرآة تاريخهم الأسود الذي اختبرناه.