طرابلسي يهنئ المتظاهرين باستجابة مطالبهم ويدعو الى معاودة الحياة الطبيعية

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توجه النائب ادكار طرابلسي الى اللبنانيين الذين خرجوا الى الساحات العامة حاملين آلام الناس وخطاب الاصلاح والتغيير بالتهنئة لجرأتهم ولصوتهم المرتفع الذي دفع بالحكومة اللبنانية لاقرار مشاريع حيوية واقتصادية كانت تتعرقل سابقا بسبب النكد السياسي.

ودعا طرابلسي المتظاهرين الى تمييز أنفسهم عن الذين يريدون أخذ حراكهم لضرب استقرار البلاد ووحدتها ولاشاعة الفوضى فيها واعادتها الى ايام الحرب.

ومن جهة أخرى، ناشد النائب طرابلسي الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي فتح الطرقات العامة، تجاوبا مع دعوة وزير التربية من نحو معاودة الدروس وتسهيلا لعودة الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم غدا، ولكون عودة الحياة الطبيعية صارت اكثر من ضرورية إذ الناس لم يعودوا قادرين على احتمال التضييق عليهم بمنعهم الوصول الى مورد رزقهم.