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نقولا دعا الجيش لفتح كل الطرق ولو بالقوة: إذا كان لا يوجد دولة فسننزل نحن أيضا إلى الأرض

22
OCTOBER
2019
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سأل النائب السابق نبيل نقولا "بماذا يساعد تسكير الطرقات، الثورة؟"، لافتًا إلى "أنّنا مع التظاهر في ساحة الشهداء أو ساحة رياض الصلح أو أي ساحة يريدها المواطنون، لكنّنا ضدّ تسكير الطرقات. هذه "زعرانات" و"ميليشيات". أيّ حاجز يسقط عليه قتيل، وسيعيدنا إلى زمن الميليشيات".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "من غير المقبول أن كل 4 أشخاص يريدون تسكير الطرقات على الناس وفرض خوات، ينجحون بذلك"، مشدّدًا على أنّ "على الجيش اللبناني والقوى الأمنية فتح جميع الطرقات ولو بالقوّة. ماذا ينتظرون؟ أن يسقط قتلى؟ كفى زعرانات على الأرض".

وأوضح نقولا أنّ "اليوم هناك سلطة وعهد الميليشيات وتسكير الطرقات انتهى، ولا نريد العودة عليه. لا يجب أن نسمع الوسائل الإعلاميّة لمعرفة ما هي الطرقات المفتوحة". وكشف أنّ "هناك أشخاصًا يقيمون حواجز في المتن الشمالي وكسروان، ويطلبون أموالًا من الناس على شكل تبرعات، وهذه تُسمّى حواجز طيّارة.

ورأى أنّ "الشارع "فالت" اليوم، وإذا لا يوجد دولة فسننزل نحن أيضًا إلى الطرق".

 

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