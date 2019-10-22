هذه الطرقات باتت سالكة

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أفادت غرفة التحكم المروري عن:

- اعادة فتح الطريق على اوتوستراد نهر الكلب الغربي

- فتح طريق بعلبك - دورس ونقل الاعتصام الى ساحة مطران وسط المدينة

- اعادة فتح اوتوستراد خلدة بالاتجاهين ويرجى القيادة بحذر بسبب اعمال التنظيف في المحلة

- اعادة فتح الطريق محلة سوق السمك الكرنتينا

- اعادة فتح الطريق البحرية محلة الجية

- اعادة فتح طريق ضهر البيدر مفرق فالوغا

- اعادة فتح الطريق عند مستديرة عشقوت مع وضع خيم كبيرة على جانب الطريق

- اعادة فتح الطريق على مستديرة جامع الحريري صيدا

كذلك أفادت الوكالة الوطنية عن فتح معظم طرق الكورة واوتوستراد السامرية الكورة ما زال مقطوعا.