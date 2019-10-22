هذه الطرقات باتت سالكة

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أفادت غرفة التحكم المروري عن:
- اعادة فتح الطريق على اوتوستراد نهر الكلب الغربي
- فتح طريق بعلبك - دورس ونقل الاعتصام الى ساحة مطران وسط المدينة
- اعادة فتح اوتوستراد خلدة بالاتجاهين ويرجى القيادة بحذر بسبب اعمال التنظيف في المحلة
- اعادة فتح الطريق محلة سوق السمك الكرنتينا
- اعادة فتح الطريق البحرية محلة الجية
- اعادة فتح طريق ضهر البيدر مفرق فالوغا
- اعادة فتح الطريق عند مستديرة عشقوت مع وضع خيم كبيرة على جانب الطريق
- اعادة فتح الطريق على مستديرة جامع الحريري صيدا
كذلك أفادت الوكالة الوطنية عن فتح معظم طرق الكورة واوتوستراد السامرية الكورة ما زال مقطوعا.