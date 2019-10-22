ما هي الطرقات المقطوعة اليوم؟

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استمرار التظاهرات لليوم السادس على التوالي، أعلنت غرفة التحكم المروري عن الطرقات المقطوعة واتت كالتالي:
- الضبية
- جل الديب (اوتوستراد + الطريق البحرية)
- نهر الموت
- جسر الدورة
- تقاطع الاتحاد
- ميرنا الشالوحي
- الحايك
- ساحة ساسين
- محلة سوق السمك الكرنتينا
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونيه:
- البوار
- العقيبة
- الصفرا
-ذوق مكايل
- جعيتا
-عشقوت
-نهر الكلب.
وطريق صيدا بيروت مقطوعة محلة:
- الجية اوتوستراد والبحري
- مفرق برجا
- الناعمة
أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق النبطية:
- مستديرة كفررمان
- سوق الخان
- مفرق ديرميماس
وبالنسبة للطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة:
- شتورا
- مكسة
- مفرق قب الياس