ما هي الطرقات المقطوعة اليوم؟

A + A -

استمرار التظاهرات لليوم السادس على التوالي، أعلنت غرفة التحكم المروري عن الطرقات المقطوعة واتت كالتالي:

- الضبية

- جل الديب (اوتوستراد + الطريق البحرية)

- نهر الموت

- جسر الدورة

- تقاطع الاتحاد

- ميرنا الشالوحي

- الحايك

- ساحة ساسين

- محلة سوق السمك الكرنتينا



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونيه:

- البوار

- العقيبة

- الصفرا

-ذوق مكايل

- جعيتا

-عشقوت

-نهر الكلب.



وطريق صيدا بيروت مقطوعة محلة:

- الجية اوتوستراد والبحري

- مفرق برجا

- الناعمة



أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق النبطية:

- مستديرة كفررمان

- سوق الخان

- مفرق ديرميماس



وبالنسبة للطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة:

- شتورا

- مكسة

- مفرق قب الياس