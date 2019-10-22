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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

22
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 البناء: تمويل قروض الإسكان... وموازنة عجز صفر... ومشاركة من المصارف والمصرف المركزي

الحريري يحدّد نهاية العام موعداً لإنجاز سلة إصلاحية... وساحات الحراك تقرّر المواصلة
حزب الله رحّب بالخطة... و«القومي» لاستكمالها بقانون انتخاب لاطائفي بالنسبيّة والدائرة الواحدة

 

 

 

الأخبار: السلطة تكابر

 

 


اللواء: «الثقة الغائبة» تُسقِط ورقة الإصلاحات: الطبقة السياسية في المأزق!
العصيان و«الطوارئ» في واجهة الخَيارات... والجيش يحمي ساحات الإعتصام.. وأمل وحزب الله يتبرآن من «محاولة الدراجات»

 

 

 

النهار: متظاهرون قلقون من "تخطيط لاعتداءات"... والجيش يحمي

 

 

 

الديار: الثورة الشعبية وورقة الحريري انقذت لبنان من انهيار اقتصادي ونقلته الى التفاؤل
المهم ان لا تبقى المقررات حبراً على ورق فالعبرة في التنفيذ والتفاؤل يسود
الجيش اللبناني يفتح طرقات لبنان اليوم ويترك الساحات تحت حمايته لتظاهرات المعارضين

 

 


الجمهورية: السلطة فقدت الثقة

 

 

 

the daily star: Cabinet approves unprecedented reforms

 

 


l'orient le jour: Hariri reprend l’initiative avec un ambitieux plan de réformes

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