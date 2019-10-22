أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر أمنية عراقية بدء الإنسحاب الأميركي من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بعدما تمّ توسيع قاعدة عين الأسد وتجهيزها خلال الأسابيع الماضية، بما يوحي بإستضافة مجموعة من المعدات الثقيلة ومئات الجنود الموجودين في التنف، كما قال أحد الضباط الأميركيين لضابط عراقي كبير...

خفايا

قالت مصادر طرابلسية إنّ التنافس على الشارع يدور بقوة بين النائب فيصل كرامي والوزير السابق أشرف ريفي الواقفين مع الحراك بعدما صار الرئيس سعد الحريري هدفاً، وبعدما خسر المتموّلون مكانتهم وفرصتهم لتعاقبهم على المسؤولية وعدم قيامهم بما يلبّي حاجات المدينة، وعدم قيامهم بمشاريع استثمارية تنعش المدينة، وشطب النائب السابق مصباح الأحدب نفسه بحادث إطلاق النار، ويبدو الإسلاميون بألوانهم المختلفة مناصفة بين كرامي وريفي…

اللواء: أسرار

همس

شخصية رفيعة واحدة تعتبر نفسها بمنأى عن الهجمات النابية في ساحات الاعتصام..



غمز

لم تؤخذ استقالة وزراء حزب «القوات» من الحكومة عن أنها خطوة ذات تأثير سياسي قوي..



لغز

تمتلك جهات رسمية معلومات عن خطة لاستغلال التظاهرات، وإحداث فتنة طويلة في هذا البلد!..

الجمهورية: أسرار

داخل مجلس الوزراء.. الصوت علا على خلفية تخفيض النفقات!

لاحظت أوساط سياسية أنه علا الصوت داخل مجلس الوزراء بين فريقين سياسيين على خلفية تخفيض النفقات في مؤسسات الدولة.

"واحدة كرّموها والأخرى شتموها"!

لوحظ أن شخصيّتين قريبتين جداً طاوَلتهما أصوات المتظاهرين، واحدة كرّموها والأخرى شتموها.

ما دخل الشركة المولجة بإزالة النفايات في كل ما يحصل في الشارع؟

سألت أوساط سياسية «ما دخل الشركة المولجة بإزالة النفايات في كل ما يحصل في الشارع لتركها كما هي مصدراً لسرطنة الهواء وقتل الناس»؟