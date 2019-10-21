رويترز تنفي اخبارا منسوبة اليها زوراً عن الرئيس عون و جنبلاط

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نفت وكالة رويترز ما نسب اليها وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وغير صحيحة منسوبة زورا عن معلومات تفيد بوفاة الرئيس ميشال عون إثر إصابته بذبحة قلبية وتنقل عن النائب السابق وليد جنبلاط خبرا زائفا يزعم أنه صرح لرويترز بأن حزبه قرر الاستقالة من الحكومة وأن ورقة الحريري مرفوضة.

وتؤكد “رويترز” أن هذه الأنباء المنسوبة اليها كاذبة وعارية تماما عن الصحة ولم ترد على نشرة رويترز أي أخبار بهذا المعنى، وإنما تناقلتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “رويترز” بشكل زائف.

وتتمني “رويترز” على المشتركين أن يتابعوا أخبار نشراتها على الموقع الرسمي للوكالة على الانترنت