قواتيّون غاضبون من "القيصر"... "قدِّم استقالتك"!

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تعرَّض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف لهجومٍ حادٍّ من قبل مناصري حزب القوات اللبنانية بعد التصريح اللافت الذي نشره على صفحته الرسمية عبر "فايسبوك".



سيزار الذي سأل في المنشور، "من هو البديل عن الرئيس سعد الحريري؟ انه الرئيس سعد رفيق الحريري. ارفق ما كتبه بـ"النائب سيزار المعلوف، موظف في خدمة الشعب اللبناني".

ووضع في منتصف الصورة التي يظهر فيها الحريري وخلفه والده الشهيد، "لن أقبل بكسرِكَ في الشارع".



هذا "البوست"، كان كفيلًا بنشر عشرات التعليقات الغاضبة، اذ "ندم احدهم لأنّه عمِل معه، لكن طلعت مثلك مثلن".



وكتب اخرون، "طلاع قول انك بطلت قوات بعدين دافع عنو".



وطالب عددٌ كبيرٌ من المناصرين من خلال تعليقاتهم المعلوف، بتقديم استقالته من التكتل فهو لا يمثلهم.