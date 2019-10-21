السنيورة ينظّر على سعد الحريري

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اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة في حديث الى سكاي نيوز عربية، الى ان "حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تعتبر إجراء جيدا".



واشار الى ان "حزمة الإصلاحات الحكومية لا تؤدي إلى نمو اقتصادي، وهناك خلل في السياسة الخارجية التي يتبعها لبنان".



وقال: "يجب بدء التحضير لحكومة جديدة يترأسها الحريري بعدد أقل من الوزراء غير المنتمين للأحزاب السياسية".

ولفت الى ان "هناك حاجة لصدمة إيجابية تبدأ بتشكيل حكومة جديدة مصغرة".



واوضح انه على "على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يستعيد دوره"، لافتاً الى ان "الشعب اللبناني وجه رسالة واضحة لسعد الحريري".



واضاف: "من مصلحة حزب الله الانصياع لمطالب اللبنانيين، لانه سمع كلاما غير مسبوق من أنصاره".