مصادر مطلعة: الوزير باسيل شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على ضرورة اقرار قانون رفع الحصانة

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اكدت مصادر مطلعة ان الحريري اكد خلال جلسة مجلس الوزراء صرخة الشارع صرخة حقيقية وعلينا ان نحسن اداءنا وعلى محاربة الفساد ان تكون سيدة التوجه في المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الحريري قال إنه يجب تطبيق الاجراءات خلال ثلاثة اشهر وعلينا ان نعمل من دون مناكفات وشكر رئيس الجمهورية على كلامه.

واضافت: الوزير باسيل شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على ضرورة اقرار قانون رفع الحصانة

وتابعت المصادر: الوزير بو فاعور قال ان هناك استبدادا سياسيا واضح في مجلس الوزراء وبعد وحين وصل النقاش في الجلسة على الكهرباء قال بو فاعور أن لديهم اعتراض على طريقة اجراء المناقصات فرد عليه باسيل بالقول ان هناك قرارا لمجلس الوزراء في هذا الاطار