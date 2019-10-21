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بسبب كثافة المشاركين في تحركات وسط بيروت وخصوصا في ساحتي رياض الصلح والشهداء واستعاملهم للداتا والانترنت بشكل متواصل على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لم تتحمل الشبكات الخليوية الموضوع في المنطقة بسبب تركيبها لإستيعاب عدد معين من المشتركين في الأيام الطبيعية.

وبسبب الشكاوى من بطئ الانترنت قامت شركات الخليوي بتركيب مكينات لتقوية الارسال وداتا الانترنت في الساحات، وهي تسحب من داتا اشتراك الانترنت على الهواتف وهي ليس عبارة عن "واي فاي" مجاني كما يحكى ويروج له.

والشركة التي قامت بتركيب هذه المكينات التي انشرت صورها بكثافة لا علاقة لها بأي حزب لا من قريب ولا من بعيد ولا تقف خلفها اي سفارة، بل هي شركة متعاقدة مع شركة آلفا وطلب منها تركيب cabinet on wheel وهي عبارة عن محطة نقالة على اطارات يمكن نقلها من مكان الى آخر بسهولة وكل ما تصدره من خدمات مدفوع، لذلك لا "واي فاي" مجاني ولا مؤامرات وتهم حزبية.