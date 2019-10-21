العميد شامل روكز ناشد المعتصمين فتح الطرقات !

A + A -

ناشد النائب العميد شامل روكز المعتصمين فتح الطرقات والاستمرار بالحركة الاعتراضية في نقاط محددة، معتبراً ان قطع الطرقات بهذا الشكل يمنع الراغبين بالاعتصام من الوصول الى الساحات كما يشل حياة الناس وحاجاتهم وأشغالهم، خصوصاً ان ثمة حالات انسانية عدة ولا يجوز ان تقطع الطرقات بهذا الشكل.



واذ ذكر العميد روكز المعتصمين بقدسية حق التعبير، اعتبر ان المس بكرامات المواطنين مرفوض، فلا يجوز ان يزيد الحراك على معاناتهم معاناة جديدة. وتمنى تحديد نقاط تحرك واحتجاج تزامناً مع فتح الطرقات لتكون باشراف القوى الامنية.