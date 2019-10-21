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ما هي النقاط ال 17 التي تحدث عنها الحريري؟

21
OCTOBER
2019
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ابرز ما ورد في كلمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بشأن الخطة الاقتصادية للبنان:

▪ الموزانة 2020 بعجز 0.6 ولا أي ضرائب


▪ القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز 5 ألاف ومئة مليار ليرة


▪ خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين


▪ خفض موازنات مجلس الانماء والإعمار 70%


▪ اقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية


▪ اقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية


▪ 20 مليار اضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً


▪ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية


▪ اعداد مشروع قانون إستعادة الأموال المهوبة


▪ الغاء وزارة الإعلام فوراً ووضع خطة لالغاء المؤسسات غير الضرورية


▪ تركيب سكانرز على المعابر لمكافحة التهريب


▪ تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والإتصالات والطيران المدني


▪ اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد


▪ تسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء


▪ اقرار مشاريع المرحلة الأولى من سيدر خلال 3 أسابيع


▪ اطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت "لينور" و"أليسار"


▪ الإنفاق الإستثماري من الموازنة صفر وهذا يغلق الباب أمام الهدر والفساد


▪ هذه بعض القررات التي أخذناها في مجلس الوزراء اليوم


▪ بموضوع الخليوي سنأتي بمستشار اقتصادي لدرس إتجاهات الخصخصة

 

▪ للمتظاهرين:
-القرارات التي اخذناها اليوم قد لا تحقق المطالب لكن تساعد في تحقيق بعض مطالبكم
-أنا لا اساوم معكم ولا أطالبكم على ايقاف التظاهرات هذا شأنكم وأنا لا أقبل أن يهددكم أحد وعلى الدولة حمايتكم
-من موقع مسؤوليتي إن ما قمت به في مجلس الوزراء هو بداية العمل وأي أحد كان مكاني ليس لديه اي خيار اخر
-تحرككم أوصل إلى القرارات المتخذة وأنتم أرجعتم بتحرككم الهوية الوطنية ونأمل أن يشكل نهاية للنظام الطائفي

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