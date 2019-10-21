ما هي النقاط ال 17 التي تحدث عنها الحريري؟

ابرز ما ورد في كلمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بشأن الخطة الاقتصادية للبنان:
▪ الموزانة 2020 بعجز 0.6 ولا أي ضرائب
▪ القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز 5 ألاف ومئة مليار ليرة
▪ خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين
▪ خفض موازنات مجلس الانماء والإعمار 70%
▪ اقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية
▪ اقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية
▪ 20 مليار اضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً
▪ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية
▪ اعداد مشروع قانون إستعادة الأموال المهوبة
▪ الغاء وزارة الإعلام فوراً ووضع خطة لالغاء المؤسسات غير الضرورية
▪ تركيب سكانرز على المعابر لمكافحة التهريب
▪ تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والإتصالات والطيران المدني
▪ اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
▪ تسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء
▪ اقرار مشاريع المرحلة الأولى من سيدر خلال 3 أسابيع
▪ اطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت "لينور" و"أليسار"
▪ الإنفاق الإستثماري من الموازنة صفر وهذا يغلق الباب أمام الهدر والفساد
▪ هذه بعض القررات التي أخذناها في مجلس الوزراء اليوم
▪ بموضوع الخليوي سنأتي بمستشار اقتصادي لدرس إتجاهات الخصخصة
▪ للمتظاهرين:
-القرارات التي اخذناها اليوم قد لا تحقق المطالب لكن تساعد في تحقيق بعض مطالبكم
-أنا لا اساوم معكم ولا أطالبكم على ايقاف التظاهرات هذا شأنكم وأنا لا أقبل أن يهددكم أحد وعلى الدولة حمايتكم
-من موقع مسؤوليتي إن ما قمت به في مجلس الوزراء هو بداية العمل وأي أحد كان مكاني ليس لديه اي خيار اخر
-تحرككم أوصل إلى القرارات المتخذة وأنتم أرجعتم بتحرككم الهوية الوطنية ونأمل أن يشكل نهاية للنظام الطائفي