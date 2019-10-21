ما هي النقاط ال 17 التي تحدث عنها الحريري؟

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ابرز ما ورد في كلمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بشأن الخطة الاقتصادية للبنان:

▪ الموزانة 2020 بعجز 0.6 ولا أي ضرائب



▪ القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز 5 ألاف ومئة مليار ليرة



▪ خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين



▪ خفض موازنات مجلس الانماء والإعمار 70%



▪ اقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية



▪ اقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية



▪ 20 مليار اضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً



▪ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية



▪ اعداد مشروع قانون إستعادة الأموال المهوبة



▪ الغاء وزارة الإعلام فوراً ووضع خطة لالغاء المؤسسات غير الضرورية



▪ تركيب سكانرز على المعابر لمكافحة التهريب



▪ تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والإتصالات والطيران المدني



▪ اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد



▪ تسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء



▪ اقرار مشاريع المرحلة الأولى من سيدر خلال 3 أسابيع



▪ اطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت "لينور" و"أليسار"



▪ الإنفاق الإستثماري من الموازنة صفر وهذا يغلق الباب أمام الهدر والفساد



▪ هذه بعض القررات التي أخذناها في مجلس الوزراء اليوم



▪ بموضوع الخليوي سنأتي بمستشار اقتصادي لدرس إتجاهات الخصخصة

▪ للمتظاهرين:

-القرارات التي اخذناها اليوم قد لا تحقق المطالب لكن تساعد في تحقيق بعض مطالبكم

-أنا لا اساوم معكم ولا أطالبكم على ايقاف التظاهرات هذا شأنكم وأنا لا أقبل أن يهددكم أحد وعلى الدولة حمايتكم

-من موقع مسؤوليتي إن ما قمت به في مجلس الوزراء هو بداية العمل وأي أحد كان مكاني ليس لديه اي خيار اخر

-تحرككم أوصل إلى القرارات المتخذة وأنتم أرجعتم بتحرككم الهوية الوطنية ونأمل أن يشكل نهاية للنظام الطائفي