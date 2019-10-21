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ردّ عنيف من وهاب على شقير وفنيانوس

21
OCTOBER
2019
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ردّ الوزير السابق وئام وهاب في سلسلة تغريدات له على حسابه عبر "تويتر"، على ردّ الوزيري يوسف فنيانوس ومحمد شقير عليه.

وقال وهاب: "اذا كان الوزير فنيانوس يقصد بالإبتزاز أنني كنت أطالب وزارته بإصلاح الطرق التي تضررت في الشتاء الماضي في الشوف فأعترف بأنني مبتز إلا أن هذا لا يلغي أنه زفت مشروع فقرا الخاص بـ3 مليون دولار وأنا أطالب التفتيش المركزي بالتحرك صباح اليوم وكشف الحقيقة".

وفي تغريدة ثانية، توجّه وهاب للشقير بالقول: "أما أنت يا محمد شقير أيها الكذاب الذي تسببت بخراب وخسائر بعشرات الملايين فتعرف أنني أقول الحقيقة وقد كشفتك بالتفصيل لكن لا أرد عليك فالرد عليك يسيء لي نظراً لقذارتك أقول لك أمراً واحداً إستحِ واستقيل إذا كان لديك كرامة".

وتابع:"إذا كان هناك اتجاه لتعيين وزراء مكان وزراء القوات المستقيلين فالتعديل يجب أن يشمل كذلك الوزراء محمد شقير ويوسف فنيانوس وفادي جريصاتي وألبر سرحان وآخرين."

 

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