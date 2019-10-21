هذا هو وضع الطرقات صباح اليوم الاثنين

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أشارت غرفة التحكم المروري إلى قطع السير عند مستديرة عشقوت ومستديرة جعيتا، اضافة إلى قطع الطريق المؤدّية إلى الأوتوستراد الساحلي من زوق مصبح.

كما تم قطع اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين وتحويل السير الى طرق فرعية.

وذكرت غرفة التحكم أن الطرقات المقطوعة هي:

ضمن النبطية:

الخيام - مرجعيون مفرق الحمام

كفرتبنيت

دار المعلمين - النبطية

النجارية

دوار كفررمان

اوتوستراد حبوش

الغازية.

الطرقات المقطوعة ضمن بعلبك:

- الجبلي

- العين

- اللبوة

- الزيتون

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس:

- البداوي

- ساحة النور

- جسر البالما

- انفة

- شكا

- البترون

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة :

- جديتا

- قب الياس

- المرج

- المصنع

- تعلبايا