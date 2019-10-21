عناوين الصحف ليوم الاثنين 21 تشرين الأول 2019

A + A -

الأخبار

يوم الاختبار: هل تُقنع السلطة الناس؟

ورقة الإصلاح وتغيير الحكومة: إما على مزاج الناس أو الانفجار!

«محاولات إصلاحية»... أم تصفية الحسابات مع باسيل؟

النهار

الشعب يُجبر السياسيين على "خطّة إنقاذيّة"

البناء

الحريري يقدّم للحكومة في بعبدا ورقته الاقتصادية... جعجع يفتتح الاستقالات وجنبلاط لعم

نصرالله يدعو الحكومة لتسمع صوت الغضب ويحذّر الهاربين من المسؤولية من المحاكمة

اللواء

يوم الحسم بين خيارات الحكومة وخيارات الشارع

الحريري ليس بوارد الإستقالة .. ومواكَبة أميركية مباشرة لتحركات المتظاهرين

هل حانت ساعة «كش ملك» الأوليغارشية الحاكمة «في لبنان»؟!

الجمهورية

الشعب يكتب التاريخ

السلطة أما الإمتحان.. واشنطن تدعم الشعب وموسكو لعدم الإستقالة

الديار

الثورة الشعبية مستمرة منذ 6 أيام والمسؤولون مرعوبون من نبض الشارع

الحكومة اليوم اما ان تتفق تحت الرعب من الشعب او ينهار الوضع وتنفجر شعبيا

L'Orient-Le Jour

Pris en tenailles, Hariri tentera aujourd’hui de sauver son cabinet

The Daily Star

Cabinet set to endorse Hariri’s economic plan