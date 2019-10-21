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أسرار الصحف ليوم الاثنين 21 تشرين الأول 2019

21
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البناء
خفايا
قالت مصادر وزارية انّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تلقى اتصالات داخلية وخارجية عديدة تخللتها ضغوط شديدة عليه للإستقالة من الحكومة، لكنه كان قد قرّر البقاء بعد سماعه كلمة الأمين العام لحزب الله الذي وصف الاستقالة بالهروب من المسؤولية للذين شاركوا 30 عاماً في الحكم ويجب أن يحاكَموا وهو لا يريد العودة لأزمة مع حزب الله فكان المخرج ورقة إصلاحية كشرط للبقاء في الحكومة.

الجمهورية
لوحظ خلال التظاهرات العفوية الغاضبة سقوط "محرّمات"، وإن الحجم الجارف للمتظاهرين في الساحات والشوارع غطّى على ما سبق من تظاهرات شعبية.

حذّرت مراجع أمنية وعسكرية من مخاطر سيناريوهات يجري تداولها عن تحركات عسكرية مؤكدة أن مهام هذه القوى في مثل الظروف الراهنة لا تحتاج إلى من يحدِّدها.

فوجئت مراجع عليا بالقرار الذي قامت به سفارات عربية بإجلاء رعاياها واعتبرته إجراءً أمنياً لا معنى له بقدر ما هو سياسي وحمّلت مسؤوليتها إلى موقف لبنان في الجامعة العربية.

اللواء
غمز
حدثت حلحلة في حرك سحوبات الدولار، من A.T.M في عدد من المصارف، ولكن بكميات محدودة..

همس
تهتم عواصم كبرى بمستقبل الحراك اللبناني، لجهة القدرة على الإطاحة بالطبقة السياسية مجتمعة؟

لغز
خلافاً لشعارات طرحت فإن تقاسم الوظائف بين القوى الحاكمة، تعدى الأعراف إلى كل المشاركين في السلطة.

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