نبيل نقولا متوجّهًا إلى اللبنانيّين المتظاهرين: لماذا لم تسمعونا عندما كنّا نطالب بالمطالب المعيشيّة

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أكّد النائب السابق نبيل نقولا متوجّهًا إلى اللبنانيّين المتظاهرين أنّه "إذا كنتم قد نزلتم إلى الشارع لأجل مطالب معيشيّة، لماذا لم تسمعونا عندما كنّا نطالب بها، يمكنكم الاطّلاع على محاضر مجلس النواب، لتعرفوا حجم الإهانات التي تعرّضنا لها جراء هذه المطالب، لماذا هذه الامور نسيتموها؟".

وفي حديث تلفزيونيّ له، أوضح نقولا أنّ "المطالب هذه حقّهم، ولكن يجب أن يكون هناك عدل، وقليل من الذاكرة، ولا يجب أن يقولوا كلّهم، لا ليس كلّهم"، متسائلًا "أين القضاء اللبناني اليوم، لماذا القضاء لا يتحرّك، ويرى الصحيفة التي تبثّ إشاعات عن وجود 320 مليار دولارًا لسياسيّين لبنانيّين في بنوك سويسرا، لافتًا إلى أنّه "إذا هذا الكلام كان صحيحًا على الدولة أن تطالب بهذه الأموال".

ولفت إلى أنّ "الدولة الأميركيّة تلاحق مواطنيها وتجبرهم على دفع الضريبة على أموالهم، لماذا لا نسأل من يملك أموالًا بالخارج: من أين هذه الأموال؟"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كان مصدر هذه الأموال المال العام، يجب أن "تنفك رقبتن"