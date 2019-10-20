حمدان: ربنا لستم لصتم لكنكم فاسدون

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كتب امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

ربما لستم لصوص، لكنكم فاسدون.

الفارق بين الفاسد و اللص واضح.

الفاسد هو من يحرص على توظيف التابعين له،

و الفاسد هو من يغطي على أخطاء الأطباء في مستشفياته،

و الفاسد هو من يسمح بسرقة الكهرباء،

و الفاسد هو من يموّل لصوص موتورات الكهرباء،

و الفاسد هو من يسمح أن تتحول جامعة وطنية إلى صرح للفوضى الفكرية وضرب الوعي الوطني بطروحات سياسية اجنبية خارجية،

و الفاسد هو من يجعل من مناطقه بؤر للفساد

و الفاسد هو من شيّد قصوراً في بضع سنوات وحوله اهله يعيشون في احزمة الفقر،

و أسوء أنواع الفاسدين هو الذي ينتج مجتمعاً من التابعين المسيّرين بغرائز مذهبية وطائفية ،

نعم، ربما لستم سارقين لكنكم، بلغتكم،

"فاسدين ومفسدين ونص".