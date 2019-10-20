مكتب شقير لوهاب: كل ما قاله هو من نسج الخيال

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نفى المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير، في بيان، "نفيا قاطعا الكلام الذي يتداوله الوزير السابق وئام وهاب، حول موضوع التعاقد مع شركة إسبانية لغايات الخدمة في القطاع".

وأكد أن "كل ما قاله وهاب كعادته، هو من نسج الخيال ولا يتمتع بالحد الادنى من المصداقية، ولا يمكن تطبيقه من الناحية التقنية كما طرحه، وبالتالي لا وجود لأي شركة اسبانية أو غير أسبانية، ويأتي هذا الأمر في سياق الحملة المشبوهة التي تستهدف الوزير شقير شخصيا، لأهداف وغايات باتت مفضوحة".

واستنكر المكتب الاعلامي "كل ما يصدر عن وهاب في هذا الموضوع، وهو الذي يسعى من خلال كلامه وافتراءاته الى ركوب الموجة، واللعب على المشاعر واستغلال الحالة الشعبية العامة، للظهور كقوة خارقة تستبق حتى الأجهزة الأمنية والقضائية بالحصول على المعلومات وكشف التجاوزات والارتكابات".

ودعا وهاب، "للذهاب الى القضاء وتقديم ما لديه من أدلة ومستندات، مؤكدا في المقابل استعداد الوزير شقير الكامل للمضي بهذا الملف حتى النهاية أمام الرأي العام اللبناني، والاجهزة الرقابية، ليعرف الجميع الحقيقة".