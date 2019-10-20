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ماذا استطاع الرئيس فعله حتى اليوم

20
OCTOBER
2019
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العهد القوي
منذ ثلاث سنوات انتخب العماد عون رئيسا للجمهورية وسمي عهده بالعهد القوي ، وتكتله اخذ اسما جديدا " تكتل لبنان القوي ".
أعاد هذا العهد إطلاق المشاريع المتوقفة نكاية مثل السدود كسد جنة مثلا ، أقر مراسيم النفط والغاز ، اقال عبد المنعم يوسف الذي كان ، خلافا للقانون ، مدير عام اوجيرو ومدير عام وزارة الاتصالات وصار لكل مديرية مدير عام خاص بها .
ثم ، وقت احتجز رئيس حكومة لبنان في السعودية ، وقف الرئيس وقفة ابطال وقال للسعودية لا ، ربح المعركة وأعاد رئيس حكومته . كانت الخطة ، بحسب ما أبلغه " اكبر مرجع دولي " ، ضرب لبنان واجتياحة مثل سنة ١٩٨٢ ولكن الرئيس قال لهم حينها :" أن حزب الله لبناني ، واي ضربة على أي فئة لبنانية هو حرب على لبنان وسوف نتصدى لها ، فتوقفت الضربة .
أجرى انتخابات نيابية على أساس القانون النسبي بعد تمديدين للمجلس وبعد أن كان سيحصل ثالث تمديد لولا استعماله صلاحياته بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر . وبذلك ارجع قسما مهما من التوازن إلى المجلس النيابي من حيث التمثيل .
حرر الجرود من الإرهابيين رغم رفض وضغوط الامركيين والسعوديين .
في الأمم المتحدة وقف وقال " لا للتوطين لا للاجئ ولا لنازح والقرار يعود لنا " وذلك بعد أن قال ترامب في خطابه أنه يجب توطين النازحين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا .
ومؤخرا قال لهم أيضا في مجلس الأمن ما معناه أنه إذا لم تساعدونا على عودة النازحين سوف تجبرونا على الحوار المباشر مع سوريا ، وهذا تحد كبير لأمركا ولكثير من الدول .
وقت كان الإسرائيليين يبنون جدارا داخل الأراضي اللبنانية ، هددهم بقصفهم إذا لم يرتدعو ، وارتدعو .
حين هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية بطائرتين مسيرتين ، دعم حزب الله بالرد على إسرائيل " من لبنان " لأنها هاجمت أرضا لبنانية .
بالمفاوضات على ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل ، كان موقف لبنان صلب جدا ولم يتراجع عن شبر واحد من أرضه .
في المؤتمرات العربية والدولية ، كانت خطابات الرئيس ، ولسان حاله وزير خارجيته يقول للعالم " حزب الله من النسيج اللبناني وليس إرهابيا " مع ما يترتب على هذا الموقف من تبعات تجاه اعداء وخصوم حزب الله .
اجرى إصلاحات في القضاء وربط الأجهزة الأمنية بعضها ببعض وبذلك حفظ الأمن من بعد أن أجرى تفاهمات مع كافة الافرقاء اللبنانيين .
اجري تشكيلات وتعيينات دبلوماسية مهمة
اقال مدير عام الكازينو الفاسد وحسن وضع الكازينو
في النصف الأول من السنة، زادت الصادرات اللبنانية ١٢.١٪
أنجزت خطة الكهرباء بعد صراع طويل وقريبا ستقر في مجلس الوزراء
بعد سنين من دون موازنة ، أنجزت موازنتين حتى اليوم وموازنة ٢٠٢٠ ستنجز خلال الشهر المقبل .
بعد تلزيم البلوكات رقم ٤ ورقم ٩ ، سوف يجري الشهر المقبل حفر أول بئر غاز في بلوك رقم ٤ والمعدات بدأت تصل إلى لبنان من أجل ذلك.
أقرت خطة مكنزي لتحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج .
وامور كثيرة قسم منها معلن وقسم غير معلن .
ثم أتت ازمة الليرة بعد سنين من بث الاشاعات ومن بعدها أزمات مترابطة مثل المحروقات والطحين وبطاقات التشريج ... أزمات مترابطة بسعر صرف الليرة مقابل الدولار الامريكي .
من هو ملك الدولار ؟ طبعا امريكا
من يلعب بسعر الدولار ؟ طبعا امريكا
مع أن امركا بعظمتها وراء أزمة الليرة ، فإن الوضع ما يزال تحت السيطرة بحكمة رئيس البلاد.
وبيرجع بيجيك شي طرطوع ما بيشوف أبعد من منخارو ، كل ما دق الكوز بالجرة بيتهكم ع
" العهد القوي " . ازا امركا والسعودية وإسرائيل وما لف لفهم ضد العهد وبعدو صامد وعم ينجز، كيف ما بيكون عهد قوي ؟
روبير الهاشم

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