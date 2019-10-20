رسالة الى رئيس العهد

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إلى رئيس العهد مع احترامي:

شو كان بدّك باللاجئين السوريين تا تردّن عا بلادن. ما كل عمرنا اشقاء وأخوة. جنّسن وخلّصنا.

شو كان بدّك بالنفط تا تشيلو من البحر، ما كل عمرنا نتكّل على تجّار الفيول وماشي حالنا!

شو كان بدّك من اصحاب الموتيرات تا تفرض عليون اسعار جديدة، ما كل عمرنا مندفع فاتورتين والحالة تمام.

شو كان بدّك بالكهربا تا تعمل خطَّة وتبني معامل، ما كل عمرنا نضوّي شمعة.

شو كان بدّك بالسدود تا نشرب ونسقي مزروعاتنا، ما كل عمرنا نشرب ونسقي من الأنايه.

شو كان بدّك بقانون انتخابات جديد، ما كل عمرنا ندفع للزعيم تا يوظّفنا.

شو كان بدّك بالقضاء تا تحاسب الفاسدين، ما كل عمرنا فاسدين ومرتشين وحراميه.

شو كان بدّك بالبيئة تا توّعي العالم على الفرز من المصدر، ما كل لبناني إفرازيتو منّو وفي.

شو كان بدّك بالحريات الاعلامية، ما كل عمرو الاعلام مأجور وشغلتو يتحكّم بقرارات اللبنانية.

وبتقلّي ليش العالم انتفضت؟ رجّع كل شي متل ما كان تا نرجع نحبّك .

مع تحياتي....